Une substance fluo déversée dans la Meuse à Tihange

Engie Electrabel a procédé ce jeudi à un test sur le circuit de refroidissement dans la partie non-nucléaire de la centrale. Cela a nécessité l’utilisation d’un traceur colorant fluo.

Non, il n’y avait pas de quoi paniquer ou alerter les services de SOS Pollution si vous avez aperçu ce jeudi une coloration fluo de la Meuse, à hauteur ou à proximité de la centrale nucléaire de Tihange.

Engie Electrabel a utilisé un traceur colorant fluo non nocif qui a été déversé en faible quantité dans la Meuse dans le cadre d’un test réalisé sur le circuit de refroidissement dans la partie non-nucléaire de la centrale. Objectif? Identifier les flux d’eau dans le circuit en raison d’une fluctuation anormale du niveau d’eau. Cette opération, qui a eu lieu entre 9h et 12h, a nécessité l’utilisation d’un traceur colorant jaune fluorescent non nocif, couramment utilisé dans l’industrie.

Le test n’a eu aucun impact sur le bon fonctionnement de la centrale et son environnement.

La Ville de Huy avait communiqué via sa page Facebook à la veille du test pour rassurer les Hutois qui auraient pu s’inquiéter d’une coloration anormale de la Meuse. Engie Electrabel avait ainsi précisé que ce test n’avait eu aucun impact sur le bon fonctionnement de la centrale et son environnement. Seule une coloration locale de la Meuse pouvait être visible pendant un laps de temps très court.

Le produit s’est ensuite dilué de façon naturelle.