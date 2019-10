VIDÉO | Un marketing responsable rythmé par Arno et Triggerfinger au menu de la nouvelle pub pour Jupiler

À l’instar de plus en plus d’entreprises, AB Inbev a fait le choix pour sa nouvelle campagne marketing de miser sur une communication responsable, rythmée par le chant d’Arno et les riffs de Triggerfinger.

La célèbre entreprise brassicole belgo-brésilienne a dévoilé voici plusieurs jours le spot phare de sa nouvelle campagne marketing destinée au marché belge.

Sur un sample des Anversois de Triggerfinger, la voix rocailleuse d’Arno reprend en boucle la phrase simple: «J’aime la vie». L’image, elle, nous présente un groupe de jeunes hommes occupés à passer ce qui semble être un moment de franche rigolade au comptoir d’un bar bondé, les verres de bière vides s’entassant devant eux.

C’est alors que l’un des protagonistes quitte ses amis et reprend sa voiture.

La musique se tait, un chien aboie, le véhicule démarre et… tout va bien. Pour cause: l’image de la voiture s’éloignant en toute quiétude ralentit avant d’amorcer un rapide retour en arrière: de quoi nous montrer que le conducteur en question consommait en réalité la bière non-alcoolisée de la marque, la Jupiler 0,0.

Marketing responsable

Comme d’autres grandes marques, AB Inbev a donc fait le choix d’une communication responsable.

«Le marketing d’influence a pris une grosse part dans les investissements marketing grâce à l’essor des réseaux sociaux», constate ainsi le réseau Stratégies, lequel organise fin novembre un séminaire consacré au phénomène. «Les marques et les influenceurs ont réussi à s’apprivoiser grâce aux agences et plateformes mais sont parfois tombés dans divers travers (faux followers, publicités dissimulées, manque de créativité…), oubliant le facteur humain de ce canal marketing.»

Souvent épinglés pour ces dérives et abus, certaines entreprises ont dès lors décidé de miser sur une communication plus durable et plus responsable.

Mais c’est quoi un marketing responsable?

Sur Définitions Marketing, sorte d’encyclopédie thématique en ligne, le professeur Bertrand Bathelot le définit comme pouvant «désigner une pratique qui consiste pour une marque à promouvoir un comportement responsable de la part des clients ou consommateurs. Cette recommandation peut se faire par le biais d’une campagne spécifique ou accompagner les discours publicitaires et marketing habituels.» Mais le professeur explique que le marketing responsable peut également désigner «toutes les pratiques et décisions marketing traduisant une logique de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE).»