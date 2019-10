Au cœur du débat sur le port du voile, le discours d’un élu de gauche qui prône le «vivre ensemble»

Membre du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste au Sénat, Fabien Gay a marqué le débat sur le port du voile par un discours remarquable mais peu remarqué par son assemblée.

Depuis plusieurs semaines, le débat sur le port du voile a refait surface en France, non sans une virulence dont le niveau n’avait jusqu’ici jamais été atteint.

Les crispations qui entourent le sujet ont éclaté lorsqu’un élu du Rassemblement National (RN) a pris à partie, le 11 octobre, une mère voilée accompagnant un groupe d’enfants venu assister à une séance du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté (centre-est).

Quelques jours plus tôt, des élus et autres représentants du parti nationaliste français avaient déjà attisé le débat lors d’une «convention de la droite» où le tristement célèbre chroniqueur Éric Zemmour avait tenu des propos discriminatoires à l’encontre de la population musulmane de France.

Le Sénat s’en mêle

Depuis, la plupart des médias se sont emparés de la chose, multipliant les débats télévisés, les tribunes en presse écrite ou les chroniques venimeuses en radio.

Au point que, aujourd’hui, la polémique liée au port du voile et la stigmatisation de la communauté musulmane connaissent une recrudescence qui se traduit jusqu’aux plus hauts niveaux de pouvoir de l’État: le Sénat a ainsi voté mardi l’interdiction pure et simple du port du voile en sortie scolaire…

Sénateur communiste de Seine et Marne, Fabien Gay s’est toutefois élevé pour défendre la cause musulmane et, de façon plus générale, la cause pluricommunautaire qui caractérise la population française.

Il faut arrêter cette stigmatisation, parce qu’elle renforce le communautarisme

Dans un discours prononcé devant une assemblée clairsemée et visiblement peu attentive à la verve de l’élu du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste, Fabien Gay a donc

«Nous sommes dans un climat malsain et délétère envers nos compatriotes de confession musulmane et en particulier les femmes musulmanes qui portent le voile. […] Il faut arrêter cette stigmatisation, parce qu’elle renforce le communautarisme que vous voulez et que vous êtes censés combattre! […] Cette haine et ce rejet de l’autre renforcent la stigmatisation, le repli sur soi et le communautarisme.»

Et l’élu de Seine et Marne de rappeler la devise de la République française: «Liberté, Égalité, Fraternité évidemment. Nous avons un combat commun […] Et moi, par rapport à la société de vigilance qui conduit à une société de délation, je préfère une société de confiance et du vivre ensemble qui va vers un monde de paix.»