Masters WTA: Bencic profite de l’abandon de Bertens, Barty bat Kvitova

Belinda Bencic (WTA 7) est la troisième joueuse à se qualifier pour les demi-finales du Masters de tennis féminin.

Jeudi à Shenzhen, en Chine, la Suissesse, qui menait 7-5, 1-0, a profité de l’abandon de la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 10) dans le sixième et dernier match du groupe rouge pour s’imposer.

Pourtant menée 3-5 par une joueuse qu’elle n’est jamais parvenue à battre en trois confrontations sur le circuit, Bencic a aligné quatre jeux pour s’adjuger le gain de la première manche (7-5).

Visiblement touchée dans le bas du dos et gênée en revers, Bertens a jeté l’éponge dès le premier changement de côté dans la seconde manche. C’est le troisième retrait de la semaine dans le sud de la Chine après ceux de Naomi Osaka et Bianca Andreescu. La Néerlandaise de 27 ans avait elle-même remplacé au pied levé Osaka, blessée à l’épaule.

Plus tôt dans la journée, la N.1 mondiale Ashleigh Barty a validé son ticket pour les demies en battant aisément la Tchèque Petra Kvitova (WTA 6) sur le score de 6-4, 6-2. L’Australienne termine première du groupe devant Bencic.

