Le chien du raid contre Baghdadi invité par Trump à la Maison Blanche

Un chien de l’armée américaine, devenu le symbole du raid réussi contre le leader du groupe État islamique (EI) Abou Bakr al-Baghdadi, sera reçu à la Maison Blanche la semaine prochaine, a annoncé jeudi le président Donald Trump.

Le milliardaire républicain avait déjà publié lundi la photo de ce chien, qui a rendu «des services incroyables», selon le chef d’état-major de l’armée américaine, pendant l’assaut au cours duquel Abou Bakr al-Baghdadi a trouvé la mort en Syrie dans la nuit de samedi à dimanche.

Le général Mark Milley avait expliqué que l’animal, un berger malinois, avait été «légèrement blessé» lors du raid et avait refusé de donner son nom par mesure de sécurité.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Donald Trump a expliqué que le chien serait reçu à la Maison Blanche et a confirmé les informations de presse selon lesquelles son nom était «Conan».

«Conan quittera le Moyen-Orient pour la Maison Blanche dans le courant de la semaine prochaine», a écrit sur Twitter le 45e président des États-Unis, le seul dans l’histoire récente à ne pas avoir eu de chien à la Maison Blanche.

Thank you Daily Wire. Very cute recreation, but the “live” version of Conan will be leaving the Middle East for the White House sometime next week! https://t.co/Z1UfhxsSpT