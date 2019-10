Kaamelott, dix ans plus tard: la languissante attente des fans dans la dernière ligne droite

Il y a dix ans, le dernier épisode de la série culte créée par Alexandre Astier était diffusé sur M6. Depuis, les fans attendent…

Dix ans. Dix ans que les fans de Kaamelott attendent la suite. C’est en effet le 31 octobre 2009 que le dernier épisode de la dernière saison de la série culte Kaamelott fut diffusé pour la première fois sur M6.

S’achevant sur une scène aussi belle que prometteuse pour la suite, le Livre VI reste à ce jour la dernière création à l’écran d’Alexandre Astier sur sa version très personnelle de la légende arthurienne.

Arthur prêt à assumer son rôle et son passé. Et à reprendre le trône de Bretagne? C’est sur cette image que la série a laissé les fans de Kaamelott languir depuis dix ans! M6/ CALT

Cette longue attente prendra cependant fin prochainement, puisque l’auteur-réalisateur-interprète a annoncé voici plusieurs mois déjà que le premier volet de la trilogie cinématographique consacrée aux suites de la série arriverait sur les grands écrans le 14 octobre 2020.

Pour fêter l’événement, BFMTV a publié ce jeudi une large interview qu’Alexandre Astier lui avait accordée en octobre dernier, il y a tout juste un an, mêlant souvenirs de tournage (du Livre VI, donc) et autres anecdotes.

Quant à la suite, bien malin qui saurait prédire ce que nous concocte celui qui incarne le personnage central de la saga. En effet, le plus grand secret est de mise concernant le tournage qui a commencé voici plusieurs mois…

Bref, si on n’en sait pas beaucoup plus à l’heure de célébrer les dix ans de la fin de la série, on sait au moins que, sauf contretemps technique, Arthur et les chevaliers de la Table ronde seront de retour sur les écrans l’année prochaine, soit onze ans après la diffusion du tout dernier épisode de la série télévisée.