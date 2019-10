Chantier sur l’E42 entre Obourg et Jemappes: libération progressive des voies

La libération progressive des voies se poursuit à hauteur du chantier en cours sur l’E42-E19/A7 entre Obourg et Jemappes, a indiqué jeudi la Sofico. Les voies devraient être libérées cet hiver. Le travail reprendra au printemps au niveau des ouvrages d’art.

Le chantier visant à réhabiliter l’autoroute E42-E19/A7 entre Obourg et Jemappes (11,5 km) en direction de la France, qui a commencé en décembre 2018, entre dans sa phase finale. La Sofico a annoncé jeudi que les voies seront totalement libérées cet hiver dans les deux sens sur tout le chantier.

Les derniers volets du chantier concernent notamment le tronçon compris entre la fin du pont Canal et la fin du chantier à Jemappes. Dès le 5 novembre, les usagers roulant en direction de la France seront basculés sur les voies réhabilitées mais ne circuleront toujours que sur 2 voies le temps, notamment, de refermer les différents passages de police du chantier. La vitesse sera limitée à 70 km/h dans la zone de chantier. Dès le 13 novembre, la troisième voie réhabilitée sera accessible et les conditions de circulation seront habituelles.

Seul le tronçon compris entre Maisières et le Pont canal, soit environ 2 kilomètres, restera impacté. La Sofico annonce, par ailleurs, que la sortie n°23 bis «Nimy» devrait être à nouveau accessible dans le courant de la deuxième quinzaine de novembre. Les travaux réalisés sous l’échangeur de Nimy, sur la N6, pour maintenir la circulation pendant le travail sur le pont de l’autoroute, seront également levés ainsi que le rond-point provisoire à l’intersection de la nationale et de la rue de la Lanterne. Le tronçon entre Maisières et la fin du pont Canal devrait être libéré dans le courant de la première quinzaine de décembre.

Dans l’échangeur de Jemappes, la bretelle permettant de relier le R5 vers l’autoroute E42/E19-A7 en direction de la France devrait être rouverte avant la fin du mois de décembre.

Dans le sens vers Bruxelles, les usagers circuleront toujours sur deux voies avec une vitesse limitée à 70 km/h entre Jemappes et Maisières. Les deux voies accessibles, à partir du 13 novembre, se situeront en voie de droite et du milieu sur le tronçon compris entre le début du chantier à Jemappes et le pont Canal. Le tronçon entre Jemappes et Maisières devrait à son tour être libéré dans le courant de la première quinzaine de décembre.

Le travail reprendra au printemps 2020 sur certains ouvrages d’art sur deux zones: le tronçon entre Maisières et la fin du pont-Canal ainsi que la bretelle permettant de relier le R5 vers l’autoroute E42/E19-A7 vers la France. Les conditions de circulation concernant cette dernière phase seront communiquées ultérieurement.

La Sofico a rappelé que ce long chantier a pour objectif de réhabiliter l’autoroute E42-E19/A7 entre Obourg et Jemappes, soit un tronçon de 11,5 kilomètres. Ces travaux, financés par la Sofico, représentent un budget d’environ 49 millions d’euros htva.