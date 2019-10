Adam Blythe raccroche son vélo, Albasini mettra un terme à sa carrière en 2020

Albasini raccrochera après le Tour de Suisse 2020

Michael Albasini, qui fêtera ses 39 ans en décembre, a annoncé sur le site web de son équipe Mitchelton-Scott qu’après le Tour de Suisse en 2020 il mettrait un terme à sa carrière de cycliste professionnel.

Albasini est un professionnel depuis 2003. Depuis 2012, il roule pour une équipe australienne. «C’est génial de terminer sa carrière dans une course qui vous convient en tant que coureur», explique Albasini. «C’est une course avec laquelle j’ai toujours eu de bonnes relations, une course à domicile. Pour chaque coureur, c’est agréable de pouvoir s’arrêter près de chez soi. Même dans l’organisation du Tour de Suisse, il y a d’anciens coéquipiers, c’est comme si j’avais quitté l’école. C’est aussi beaucoup plus facile pour la famille de venir et c’est l’une des choses les plus importantes. La saison dernière, il est devenu de plus en plus difficile pour moi de rester motivé. Cela a pris beaucoup de temps et d’énergie. Je veux terminer ma carrière pour moi l’année prochaine de la meilleure façon possible.»

À l’origine, Albasini n’avait qu’un contrat avec l’équipe australienne du WorldTour jusqu’à la fin de 2019, mais il a prolongé son contrat jusqu’à la mi-juin de l’année prochaine. Albasini a remporté des étapes de sa carrière dans le Tour de Suisse (3), la Vuelta (1), le Tour de Romandie (7), le Tour de Catalogne (2), le Tour du Pays Basque (2) et Paris-Nice (1). Sa dernière victoire fut une étape du Tour des Fjords au printemps 2018.

Albasini roule pour Mitchelton-Scott et celle qui l’a précédée Orica depuis 2012. Auparavant, il a porté les couleurs de Phonak (2003-2004), Liquigas (2005-2008) et HTC (2009-2011).