VIDÉOS | Divock Origi sauve Liverpool face à Arsenal: «Une de ces soirées spéciales»

L’attaquant belge de Liverpool a marqué les esprits, hier soir, en inscrivant les deux derniers buts du match qui opposait les «Reds» contre Arsenal.

Alors que son équipe était malmenée par Arsenal sur sa propre pelouse en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, Divock Origi a inscrit deux buts extrêmement importants en fin de rencontre. Deux réalisations qui ont permis aux «Reds» d’accéder aux tirs au but et de se qualifier aux dépens des «Gunners».

À l’image de Jürgen Klopp qui voulait juste profiter de la soirée pour féliciter l’ensemble de ses joueurs – le coach allemand avait fait le choix d’aligner une majorité de remplaçants – Divock Origi a surtout souligné l’engagement de toute l’équipe.

«Nous vivons toujours des soirées spéciales à Anfield, a noté l’attaquant belge à l’issue du match. Nous en voulons toujours plus: c’est notre mentalité. Le but d’Oxlade-Chamberlain est incroyable mais c’est toute l’équipe qui doit être félicitée. Chacun s’est battu pour les autres. Et nous voulons remporter tous les titres.»

Après le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Ligue anglaise, le leader du championnat Liverpool doit finalement aller à Aston Villa, un duel entre nos compatriotes Björn Engels et Divock Origi.

Reste à voir si les Reds déménageront à Villa Park. Les quarts de finale de la Carabao Cup sont programmés les 17 et 18 décembre. Liverpool sera au Qatar pour la Coupe du Monde des clubs.