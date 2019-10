Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

Enodia reprend la main sur ses filiales; La pierre de Gobertange à l’honneur; Le premier court-métrage de Loïc Nottet; Le rallye du Condroz, c’est ce week-end: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce jeudi 31 octobre.

1. Enodia reprend en main le sort de ses filiales

Deux heures et demie de réunion dans une ambiance plus détendue: Enodia reprend la main sur Nethys et ses filiales.

2. Els avait saboté le parachute de sa rivale

Condamnée le 21 octobre 2010 à trente ans de prison par la cour d’assises du Limbourg, pour l’assassinat, le 18 novembre 2006, de sa rivale, Els Van Doren, dont elle avait saboté le parachute, Els Clottemans souhaite bénéficier d’une libération anticipée.

3. Couvin: la polyclinique va ouvrir ses portes

Lundi, la nouvelle polyclinique couvinoise du Centre de santé ouvre ses portes. Elle est désormais installée le long de la N5.

4. La pierre de Gobertange habille de prestigieux édifices

Un livre, une conférence et bientôt un centre? La pierre de Gobertange fait parler d’elle du côté de Jodoigne.

5. Un artiste reconnu repose à Ellezelles

Figure majeure de l’art belge contemporain, le peintre flamand Maurice Wyckaert (1923-1996) a choisi Ellezelles comme dernière demeure.

6. Theux: repérer les infractions aux passages à niveau

Des caméras ont fait leur apparition à différents passages à niveau de la ligne de chemin de fer 44, qui traverse Theux.

7. Neufchâteau: une commerçante menacée, son commerce dégradé

Quatre plaintes en cause de X avaient été déposées par les victimes que sont Sandrine Husson et son compagnon après les menaces et dégradations qu’avaient eu à subir la dame principalement, début octobre à Neufchâteau.

Devant la succession de plusieurs faits, le parquet a confié les suites de l’enquête à la police judiciaire. Les plaintes déposées à des moments différents ont été rassemblées en un seul dossier.

8. Le premier court-métrage de Loïc Nottet

Pour Halloween, RTL TVI diffuse en primeur le projet de Loïc Nottet, «Candy». Un conte musical inspiré des frères Grimm.

9. Goffin n’ira pas aux Masters, même reste positif

David Goffin, battu par Dimitrov, a perdu tout espoir de jouer le Masters de Londres. Mais il dresse, malgré tout, un bilan positif.

10. Rallye du Condroz: Kris Princen est favori, mais il reste 221 kilomètres à disputer

Le nouveau champion de Belgique des rallyes sera connu dimanche soir à l’issue du Rallye du Condroz, dernière épreuve de la saison.

