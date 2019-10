VIDÉO | Toronto et Laurent Ciman rejoignent Seattle en finale de la MLS Cup

Mercredi soir, le Toronto FC s’est qualifié pour la MLS Cup, la finale du championnat la Major League of Soccer nord-américaine de football.

L’équipe de l’ancien Diable Rouge Laurent Ciman s’est imposée en finale de la Conférence de l’Est 1-2 sur la pelouse du champion en titre Atlanta United. Mardi, les Seattle Sounders, champions MLS en 2016, s’étaient qualifiés en remportant la Conférence Ouest 1-3 au Los Angeles FC. Toronto a remporté la MLS Cup pour la première fois en 2017. La finale se jouera le 10 novembre.

All the highlights from #ATLvTOR (and another chance to watch that @NickDeLeon7 STUNNER). ?? // Audi #MLSCupPlayoffs https://t.co/7L2AUncUWE