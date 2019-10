Greta Thunberg en attente de plus d’information sur l’annulation de la COP25 au Chili

En route pour le Chili, l’activiste climatique Greta Thunberg a été surprise par la décision du président chilien de renoncer à l’organisation la COP25, prévue en décembre, à cause de la crise sociale qui secoue ce pays d’Amérique latine.

«Je me suis mise en route à travers l’Amérique du Nord vers Santiago, mais comme la COP25 va être déplacée, je vais attendre jusqu’à ce que je dispose de plus d’information…», a communiqué sur Twitter l’égérie suédoise de la mobilisation climatique.

COP25 will not be held in Santiago.

My thoughts are with the people of Chile.

I’ve been making my way through the North American continent towards Santiago, but as #COP25 will be moved I will now wait until I have more information...