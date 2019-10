VIDÉO | Washington dévoile de premières images du raid contre Baghdadi

L’armée américaine a dévoilé mercredi de premières images et vidéos de son opération commando en Syrie qui a abouti à la mort du chef de l’État islamique (EI) Abou Bakr al-Baghdadi, cinq autres membres du groupe jihadiste, et deux «jeunes enfants».

Donald Trump avait envisagé dès lundi de rendre publics des extraits de la vidéo du raid, qu’il a pu personnellement suivre en temps réel depuis la Maison Blanche grâce aux caméras embarquées des membres des forces spéciales.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w