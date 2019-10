FIBA Europe Cup - Le Brussels s'impose après prolongation face à Charleroi

(Belga) Le Brussels a enregistré son premier succès à la maison en FIBA Europe Cup mercredi soir grâce à sa victoire obtenue après prolongation (104-101) face au Spirou de Charleroi pour le compte de la deuxième journée en FIBA Europe Cup. Les deux équipes belges comptent à présent le même bilan d'une victoire pour une défaite.

C'est au terme d'un match à suspense qui a nécessité cinq minutes supplémentaires que le Brussels s'est imposé face à Charleroi. En première mi-temps, les joueurs de Serge Crevecoeur, l'entraîneur du Brussels, ont rapidement pris les commandes de la rencontre (48-35 à la pause). Mais au retour des vestiaires, les Carolos ont complètement renversé la vapeur pour recoller au marquoir et arracher la prolongation à quelques secondes de la fin du match sur un tir à trois points d'Anthony Beane (92-92). Cinq minutes supplémentaires qui ont finalement permis aux locaux de s'imposer (104-101). Côté bruxellois, Andell Cumberbatch termine la rencontre avec 20 points et 14 rebonds. Desonta Bradford ajoute 21 unités et Jonas Foerts 16. Dans le camp carolo, Anthony Beane fini meilleur marqueur avec 28 unités alors que Yoeri Schoepen en ajoute 20. Ce succès permet aux Bruxellois de débloquer leur compteur de victoire en coupe d'Europe pour afficher le même bilan que leurs adversaires du soir avec une victoire pour une défaite. Mercredi prochain, le Brussels accueille les Turcs de Pinar Karsiyaka alors que le Spirou de Charleroi reçoit les Hollandais de Donar Groningen pour le compte de la troisième journée en FIBA Europe Cup. Les deux premiers de chaque groupe (composé de quatre formations) sont qualifiés pour le tour suivant. Les deux autres sont éliminés. (Belga)