FIFA 2020: un nouveau visage pour Franck Ribéry

Mécontent de son avatar dans le jeu FIFA 2020, l’ancien international français avait interpellé EA Sports, le développeur du jeu, sur Twitter. Le problème est désormais réglé.

Il est vrai que le joueur ne ressemblait pas du tout à son avatar dans le jeu vidéo. «Hey @EASPORTSFIFA, c’est qui ce gars?», a lancé celui qui joue désormais à la Fiorentina.

Played #FIFA20 with my kids not long ago. 🕹

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? 🤔🤨🤣 pic.twitter.com/fjCBjO4FOx