Effondrement d’un bâtiment à Mons: des travaux de stabilisation sont en cours

Les travaux de sécurisation et de stabilisation de l’immeuble où s’est produit un effondrement mardi à Mons sont en cours, a indiqué la Ville de Mons.

Huit personnes du voisinage immédiat du bâtiment sinistré ont été relogées par le CPAS de Mons.

Au lendemain de l’effondrement, mardi, de l’étage d’un immeuble situé au numéro 8 de la rue des Juifs à Mons, les services techniques communaux et des firmes spécialisées travaillent à la sécurisation du site ainsi qu’à la stabilisation de l’habitation sinistrée. L’étage de l’immeuble s’est effondré mardi vers 13 heures. Le sinistre a fait un mort, le locataire qui se trouvait au rez-de-chaussée, et deux blessés, des ouvriers qui travaillaient dans le bâtiment qui était en travaux.

La première action des équipes techniques est de procéder au démontage de la toiture et de la sous-toiture. Une partie du mur arrière du bâtiment doit ensuite être abattue afin de faire tomber les têtes de pignons qui sont menaçants. Une firme spécialisée procédera ensuite à la stabilisation de l’immeuble au moyen de poutres transversales pour la façade et de tripodes pour l’intérieur ainsi que pour les habitations voisines. La Ville de Mons a, de son côté, mandaté un expert indépendant afin de confirmer les options techniques mises en œuvre dans le cadre de ces opérations. La voirie restera interdite à la circulation, sauf piétonne, jusqu’à ce que les travaux de sécurisation et de stabilisation soient entièrement finalisés et l’espace public complètement sécurisé.

La Ville de Mons a indiqué dans un communiqué que «tout est mis en œuvre afin que ces phases délicates avancent au plus vite et permettent aux riverains évacués de regagner leurs foyers». Dix-sept personnes évacuées après le sinistre se sont présentées au CPAS, 6 d’entre elles ont été prises en charge par leurs familles, 3 se sont orientées vers un hôtel et 8 ont été relogées dans des logements d’urgence du CPAS. «Pour l’heure, nous sommes tenus à l’arrêté d’inhabilité de 48 heures qui a été dressé après l’accident pour les immeubles voisins», a précisé Marie Meunier, présidente du CPAS de Mons.