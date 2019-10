Adrien Trebel va devoir être opéré au genou

Adrien Trebel doit subir une opération au genou. Le milieu de terrain français du RSC Anderlecht sera indispensable plusieurs semaines.

Frank Vercauteren, l’entraîneur des Mauves, a confirmé la nouvelle lors de sa conférence de presse mercredi avant le match de championnat contre La Gantoise jeudi soir au Lotto Park (20h30).

«Trebel sera opéré au genou aujourd’hui. Nous espérons qu’il ne sera absent que quelques semaines et qu’il sera de retour après la pause internationale de novembre. Mais cela va se clarifier aujourd’hui au cours de l’opération», a précisé Vercauteren.

Trebel, 28 ans, semblait en route vers la sortie à Anderlecht et n’avait pas été repris lors des sept premiers matchs de championnat. Dans le match phare contre le Club Bruges, le Français a été titularisé après quoi il a de nouveau été écarté contre Waasland-Beveren et Charleroi. Lors des deux premiers matchs de championnat sous la houlette due Frank Vercauteren, à domicile contre le STVV (4-1) et sur le terrain d’Eupen (0-0), Trebel a retrouvé une place de titulaire.

Trebel rejoint à l’infirmerie Vincent Kompany, Philippe Sandler, Nacer Chadli, Samir Nasri, Pieter Gerkens, Landry Dimata, Zakaria Bakkali et Andy Najar.

L’ancien joueur de Nantes et du Standard a déjà été opéré le 13 novembre dernier. Il avait manqué un mois de compétition (4 matchs) à l’époque.

Anderlecht reçoit les Buffalos jeudi soir (20h30) dans le dernier match de la treizième journée de championnat. Le RSCA est actuellement 11e au classement avec 13 points, huit de moins que la Gantoise.

# Belga context ## Related picture(s) [Jupiler Pro League – SOCCER JPL D12 KAS EU…]

[Jupiler Pro League – SOCCER JPL D12 KAS EU…]

View full context on [BelgaBox]

TSA/MIK