PHOTOS & VIDÉO | Sur son trône, Diego Maradona réussit son retour à Rosario

Mardi soir, la légende du football argentin a eu droit à un accueil triomphal à Rosario, sur la pelouse du Newell’s Old Boy, son ancien club. Il s’est imposé 0-4 avec le Gimnasia, avant-dernier de première division argentine.

«El Pibe de Oro» a eu droit un traitement de faveur. Entraîneur du Gimnasia La Plata depuis septembre, il a été reçu avec les honneurs par les supporters et les dirigeants du Newell’s Old Boy, club où il a brièvement joué cinq rencontres en 1993 après son départ de l’Europe (Barça, Naples et Séville).

#TNTSports | La inconfundible firma de Maradona en el sillón que le dio Newell's.#Newells 🆚 #Gimnasia pic.twitter.com/qMUgUJeWOZ — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 29, 2019

La mission de Maradona est pourtant compliquée, car le Gimnasia était lanterne rouge du championnat argentin à son arrivée.

Après trois défaites d’entrée, il est actuellement sur un 6/9 après la victoire écrasante sur la pelouse du Newell’s Old Boy. Le club est désormais 23e sur 24, avec 7 points.

Le Gimnasia a fait le show sur la pelouse, avec quatre buts, et sur le banc. Car Maradona a passé la rencontre littéralement dans un fauteuil. Un trône pour celui qui fête ses 59 ans ce mercredi.