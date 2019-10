Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

Action coup de poing contre le coût des études, rénovation du Tombeau du géant, immersion dans la religion juive orthodoxe... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mercredi 30 octobre.

1. Les étudiants francophones réclament la gratuité de l’enseignement

Ça fait 30 ans que la FEF enfonce le clou pour un enseignement supérieur gratuit. Hier matin, encore, ils ont déployé leurs calicots devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, place Surlet de Chokier à Bruxelles.

2. Le Tombeau du géant va faire peau neuve

Le point de vue du Tombeau du géant va être totalement transformé. Les travaux doivent débuter mi-novembre. Coût: 1 250 000€.

3. Michaël Modave, maïeur comme son grand-père

Lundi prochain, Michaël Modave présidera le conseil communal de Bièvre en tant que bourgmestre faisant fonction, tandis que le bourgmestre en titre David Clarinval y siégera comme conseiller. Position particulière, l’homme fort Clarinval étant fermement installé au mayorat depuis 19 ans.

4. La dessinatrice Kattrin, de la bande dessinée au cinéma

Après avoir mis en couleurs de nombreux albums de BD durant dix ans, l’artiste Kattrin, femme du dessinateur Henri Reculé, a travaillé sur les décors de Fritzi, dessin animé historique qui sort la semaine prochaine.

5. Qui veut customiser les poupées K-Dolls ?

Une exposition urbaine de K-Dolls se tiendra en 2020 à Hannut. Les artistes peuvent candidater avant le 9 novembre.

6. Un lunch box sain et varié pour les écoliers et leurs parents

Deux mamans ont lancé la start-up Oh my box, qui propose des lunchs sains, variés et équilibrés aux écoliers. L’offre s’étend dès lundi à leurs parents.

7. Plongée au cœur de la religion juive orthodoxe

Dans un roman… qui n’est pas vraiment de fiction, Margot Vanderstraeten dévoile la vie d’une famille juive orthodoxe. «Je ne suis pas une spécialiste de la religion juive. D’ailleurs, avant la publication, j’ai demandé à un Juif orthodoxe de relire mon manuscrit, pour éviter toute erreur.»

8. Le Standard, à nouveau maître à la maison

Depuis quinze mois, le Standard peut s’appuyer sur un stade dont il sort à peu près toujours gagnant, ce qui lui faisait défaut jusque-là.

9. Les chauves-souris sèment la zizanie

La restauration de l’église de Thimister se termine, sans disposition prévue pour les chauves-souris. De quoi susciter le débat.

10. Du géocaching au Pays des Lacs

Le très grand succès de la 1re édition d’un géocaching à la citadelle de Namur, en mai, a incité les organisateurs à renouveler l’aventure. Après Namur, les Lacs de l’Eau d’Heure seront le théâtre, en mai 2020, du 2e Méga Géocaching organisé par GéoWallons.