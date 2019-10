Les Néo-Zélandais pourront suivre la petite finale des All Blacks… avec une heure de retard

Certaine à 100% que les All Blacks iraient en finale de la Coupe du monde de rugby, la télévision nationale néo-zélandaise n’avait pas acheté les droits télévisés de la petite finale. Bien mal lui en a pris…

C’est toujours la consternation en Nouvelle-Zélande. Presque un deuil national. Samedi dernier, les All Blacks ont été défaits par l’Angleterre (19-7) en demi-finale de la Coupe du monde de rugby, à Yokohama (Japon). Les Anglais affronteront, comme en 2007, l’Afrique du Sud en finale ce samedi (10h).

Les doubles tenants du titre tombent de (très) haut. Et même la télévision nationale TVNZ n’avait pas prévu pareille défaite, puisqu’ils n’avaient pas acquis les droits télévisés de la petite finale, prévue ce vendredi (10h).

Au pays du haka, cela passe mal.

Mais TVNZ a trouvé une solution avec Spark Sport, le détenteur des droits, puisqu’ils diffuseront tout de même la rencontre face au pays de Galles. Mais avec une heure de retard, à 22h, heure locale.

Une solution de fortune qui ne plaît pas aux internautes. D’autant que ce match ne sera pas diffusé gratuitement, puisqu’il faut avoir un pass spécial. «Une heure de décalage, c’est une blague. Si vous voulez montrer votre soutien et le respect que cette équipe mérite, vous devez le montrer en live», s’exprime une internaute sur le réseau social Twitter.

Pour les spectateurs belges, les deux matches seront diffusés, en direct, sur TF1.