VIDÉOS | NBA: Anthony Davis dévore les Grizzlies, première défaite de Denver

Les Los Angeles Lakers, portés par l’étincelant Anthony Davis auteur de 40 points et de 20 rebonds, ont eu la peau des Memphis Grizzlies 120-91, ce mardi soir dans le championnat NBA.

Anthony Davis est le premier joueur des Lakers a réalisé une telle performance depuis le légendaire pivot Shaquille O’Neal. Davis (26 ans) a également offert deux passes décisives en 31, le tout malgré une gêne à l’épaule droite.

Sa performance alliée à celle de LeBron James (23 points, 2 rebonds, 8 passes) permettent aux Lakers d’enchaîner un troisième succès dans leur Staples Center (Jazz, Hornets) après une défaite lors du premier match cette saison chez les Clippers voisins.

Le match de ce mardi a été une parenthèse bienvenue pour James, qui a dû quitter sa villa avec sa famille lundi en raison des incendies en Californie qui ont forcé des milliers de personnes à évacuer leurs habitations.

21 points pour Butler

A Miami, Jimmy Butler a rentré 21 points pour ses débuts avec le Heat contre les Hawks 112-97 pour rester dans le haut de la Conférence Est (3 victoires, une défaite). Atlanta a été privé de son meneur vedette après la pause, Trae Young s’est en effet tordu la cheville. Il avait été élu meilleur joueur de la Conférence Est à l’issue de la première semaine de championnat.

Jimmy Butler avait manqué les trois premiers matchs de la saison après la naissance de sa fille. Tyler Herro (29 points), 19 ans, a inscrit le plus grand nombre de points pour un rookie de Miami depuis 2004 (Dwyane Wade, 31).

Dans la troisième rencontre du jour, le collectif des Dallas Mavericks a pris le dessus sur les Nuggets, qui jouaient pourtant chez eux à Denver (106-109).

Avec neuf de ses dix joueurs à dix points et plus, l’équipe texane a infligé sa première défaite de la saison à des Nuggets, considérés comme le «dark horse» (la surprise possible) par nombre d’observateurs cette saison. Le triple-double du pivot serbe de Denver Nikola Jokic (10 pts, 10 ast, 10 rbs) s’est avéré inutile tandis que chez les Mavericks les deux ténors Luka Doncic (3/12) et Kristaps Porzingis (4/14) ont été très maladroits. leurs équipiers ont rétabli la situation en rentrant 58% de leurs essais (34/58).