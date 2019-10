Un ancien pompier sauve sa famille de l’incendie de leur maison à Péronnes

Un incendie s’est déclaré mardi soir dans une habitation de l’entité d’Antoing, près de Tournai. La maison a été entièrement détruite. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi soir, vers 22h20, qu’un incendie s’était déclaré dans une habitation de la rue du Cron à Péronnes, dans l’entité d’Antoing. Venant des casernes d’Antoing et de Tournai, deux autopompes, deux camions-citernes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

À l’arrivée des pompiers, la toiture et la sous-toiture étaient déjà entièrement embrasées. L’occupant des lieux, un ancien pompier, avait réussi à évacuer son épouse et ses quatre enfants. On ne déplore donc aucun blessé.

Malgré les moyens déployés, cette ancienne fermette familiale, aménagée ces dernières années, a été totalement détruite. On ignore l’origine du feu qui a pris au niveau d’une chambre. Les sinistrés ont été pris en charge par leur famille. Le bourgmestre Bernard Bauwens (PS) s’est rendu sur place dans le courant de la nuit afin d’épauler la famille sinistrée. Les pompiers sont restés sur place jusqu’à 05h20 du matin.