Déraillement d’un train à Liège-Guillemins, le trafic est légèrement perturbé

Un train a déraillé à Liège-Guillemins, a tweeté la SNCB mercredi matin. Le trafic est légèrement perturbé entre Liège et Rivage ainsi qu’entre Liège et Verviers.

«Une automotrice s’est détachée et a un cogné un heurtoir, dans le faisceau, juste avant la gare des Guillemins, là où sont stationnés les trains avant les premiers départs», précise le porte-parole de la SNCB.

🚆 Suite à un déraillement d'un train à Liège Guillemins, le trafic est perturbé entre Liège et Rivage ainsi qu'entre Liège et Verviers.



?? Des retards entre 5 et 10 minutes sont possibles. #SNCB pic.twitter.com/88Fj7fARhI