(Belga) Mercredi, le temps restera sec mais des champs de nuages élevés et parfois moyens atteindront notre pays par l'ouest. Ils devraient être plus nombreux sur les régions proches de la frontière française, selon le bulletin matinal de l'IRM. Dans le nord du pays, le temps pourrait rester ensoleillé durant la majeure partie de la journée. Les maxima seront compris entre 6 et 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et entre 8 et 10 degrés ailleurs. Le vent sera faible à souvent modéré de secteur est à est-nord-est.

Cette nuit, le temps restera sec et le ciel peu à partiellement nuageux. Il fera à nouveau assez froid avec des minima de -3 à 0 degrés en Ardenne et de 0 à +3 degrés ailleurs. Jeudi, le temps restera sec et souvent ensoleillé. Les maxima atteindront 11 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré de secteur est à sud-est. (Belga)