Euroligue - Villeurbanne s'impose face à Vitoria avec un excellent Ismaël Bako

Grosse victoire des Français de LDLC ASVEL Villeurbanne mardi soir à l'Astroballe face aux Espagnols de Kirolbet Baskonia Vitoria-Gastez (66-63) dans le cadre de la cinquième journée de l'Euroligue de basket. Ismaël Bako a été excellent et terminé la rencontre avec 11 points au compteur.

Nouvel exploit pour les Villeurbannais qui se sont imposés face aux Espagnols de Baskonia (66-63) au terme d'un match riche en suspense à l'occasion de la cinquième journée de l'Euroligue de basket. Un succès qui permet aux Français de grimper à la sixième place du classement avec un bilan de 3 victoires pour 2 défaites. Après un premier quart-temps complètement à l'avantage des visiteurs (16-23), les Français ont trouvé leur rythme petit à petit pour refaire leur retard (48-49 après trente minutes) et conclure la rencontre favorablement grâce à un très bon dernier quart-temps remporté 18-14. Le pivot international belge Ismaël Bako a été excellent et conclu cette rencontre avec 11 points (4/6 à 2 points et 3/5 aux lancers), un rebond et trois contres en 12 minutes. L'ancien Ostendais Tonye Jekiri a terminé meilleur marqueur de l'ASVEL avec 16 unités. Côté espagnol, Tornike Shengelia, passé par Verviers-Pepinster et Charleroi, a fini le match avec 17 points au compteur. Ce vendredi, les Français se déplacent en Espagne pour y affronter Valence et Sam Van Rossom dans le cadre de la sixième journée d'Euroligue. Les huit meilleures équipes à l'issue des 34 journées de compétition se qualifierontont pour les playoffs.