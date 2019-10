Les Belges à l'étranger - Avec Lukaku buteur, l'Inter en tête de la Serie A, Tielemans buteur en Coupe de la Ligue

(Belga) Romelu Lukaku, remplacé à la 87e minute, a inscrit son septième but de la saison lors de la victoire de l'Inter Milan à Brescia en match avancé de la 10e journée de Serie A mardi soir en Italie. Les Intérristes reprennent provisoirement la tête du classement devant la Juventus.

Face à une équipe de Brescia en difficulté au classement, l'Inter ne manquait pas son début de match et prenait les commandes via l'Argentin Lautaro Martinez (23e). En deuxième période, Romelu Lukaku, sur une frappe puissante à l'entrée du grand rectangle, plantait son septième but de la saison en Serie A pour assurer le succès milanais (63e) malgré le but contre son camp de Skriniar (76e). L'Inter s'empare provisoirement de la première place en attendant le match de la Juventus contre la Genoa ce mercredi. En Angleterre, Dennis Praet et Youri Tielemans ont joué un grand rôle dans la qualification de Leicester pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Sur le terrain de Burton, formation de troisième division, Tielemans offrait le premier but à Iheanacho (7e) avant de doubler la mise sur un assist de Dennis Praet (20e). En deuxième période, Boyce réduisait la marque (52e) avant que Maddison n'assure le succès des Foxes en fin de match (89e). Dans le même temps, Manchester City, avec Kevin De Bruyne sur le banc, a écarté Southampton 3-1 grâce à des buts d'Otamendi (20e) et Aguero (38e et 56e). Everton, de son côté, s'est imposé 2-0 face à Watford. Christian Kabasele a joué les 25 dernières minutes de la partie avec les Hornets. En Allemagne, Benito Raman a inscrit un doublé en six minutes (25e et 31e) dans le succès 2-3 de Schalke 04 à Bielefeld en Coupe d'Allemagne. Schpof avait ouvert le score pour Schalke au quart d'heure. Le club de la Ruhr s'est ensuite fait peur en deuxième mi-temps suite aux buts de Klos (72e) et Soukou (77e). (Belga)