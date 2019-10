Les Belges à l'étranger - Le FC Eindhoven et ses Belges cartonnent en Coupe des Pays-Bas

(Belga) Le FC Eindhoven (D2) s'est qualifié ce mardi pour les seizièmes de finale de la Coupe des Pays-Bas grâce à son succès 0-4 aux Rijnsburgse Boys (D3) et a pu compter sur ses Belges Samy Bourard et Flor Van den Eynden pour faire la différence.

Titulaire avec le FC Eindhoven, Samy Bourard, passé par Anderlecht et Saint-Trond, a planté deux buts en une minute (74e et 75e) pour assurer la victoire de son équipe. L'autre Belge de l'équipe Flor Van den Eynden avait inscrit le 0-2 (71e). De Rooij s'était, lui, chargé d'ouvrir la marque (51e). Maastricht (D2), avec Jérôme Deom, Thibaut Van Acker et Marnick Vermijl au coup d'envoi, s'est incliné 3-1 sur le terrain de Dordrecht (D2). Nos trois compatriotes ont joué l'entièreté de la partie. Roda JC (D2), pour sa part, s'est qualifié pour les seizièmes de finale avec un succès 0-2 à Achilles Veen (amateurs). Jordy Croux a joué 68 minutes. Titulaire avec le FC Emmen, Michael Heylen n'a pas su éviter la défaite 3-2 de son équipe au NAC Breda (D2). Chacon (42e) et de Leeuw (60e) avaient répondu aux buts de van Hooijdonk (31e) et Riera (53e) avant que Stokkers (74e) n'offre la victoire à Breda.