Vainqueur à Ostende à 10 contre 11, Charleroi grimpe provisoirement dans le top 6

Charleroi a souffert pour s’imposer sur le terrain d’Ostende (0-1) mardi soir lors de la 13e journée de la Jupiler Pro League de football. Cette 6e victoire des Carolos leur permet de s’installer provisoirement dans le top 6 au 5e rang avec 21 points.

À dix pendant une heure après l’exclusion de Diagne pour une faute de main en tant que dernier homme, les Zèbres ont procédé par contre-attaque et ont pu compter sur un très bon Penneteau qui, de son côté, repoussait les offensives ostendaises. Après un premier contre manqué par Gholizadeh, c’est finalement son compatriote iranien Rezaei qui offrait la victoire aux Zèbres après un effort de 40 mètres (82e). Charleroi (21 points) profite de cette victoire pour montrer provisoirement dans le top 6 à la cinquième place. Après cette 4e défaite consécutive, Ostende glisse à la quatorzième place avec 11 points.

Eupen vainqueur

Photo News Dans le même temps, Eupen a pris le meilleur départ sur la pelouse de Courtrai. Bien servi par Schouterden, puis par Milicevic, Jonathan Bolingi faisait parler par deux fois ses talents de buteur pour donner deux buts d’avance aux Germanophones (13e et 31e). Après la pause, Coutrai tentait de revenir mais se heurtait à une excellente organisation eupenoise et le but contre son camp de Blondelle ne changeait rien (1-2). Eupen (13 points) à remonte à la douzième place et Courtrai (14 points) cale au dixième rang.

Partage de Mouscron

BELGA/JASPER JACOBS Mouscron, pour sa part, a partagé sur le terrain du Cercle de Bruges. Les Brugeois, lanterne rouge, démarraient la rencontre sur les chapeaux de roues. Il ne fallait que 35 secondes à Peeters pour ouvrir la marque. Après deux interventions de Vasic devant Gory, Mouscron rentrait dans son match et égalisait via Omoigui (23e). Le Cercle restait néanmoins la meilleure équipe sur le terrain et Gory redonnait l’avance aux Brugeois (74e). Mohamed sur penalty (83e) permettait aux Hurlus de repartir avec un point. Après ce partage, Mouscron enchaîne un cinquième match sans victoire mais reste neuvième. Le Cercle (4 points) reste dernier.

La 13e journée se prolongera ce mercredi soir avec le déplacement de l’Antwerp à Genk et celui du Club Bruges à Zulte Waregem. Dans le même temps, le Standard recevra Waasland-Beveren et Malines accueillera Saint-Trond. Ces quatre rencontres débuteront à 20h30. Jeudi à 20h30, La Gantoise se rendra à Anderlecht pour clôturer cette journée.