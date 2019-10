À quoi s’engage la FWB?

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles veut rendre l’enseignement supérieur accessible à tous. Comment? Voici quelques leviers repris dans la Déclaration de politique communautaire (DPC): élargir le nombre de bénéficiaires des droits d’inscription réduits; poursuivre le gel du minerval et l’élargir à tous les cursus; augmenter le budget consacré aux allocations d’études, ce qui permettra d’accroître le nombre de bénéficiaires et d’octroyer des montants plus importants à certains jeunes; encadrer le coût des supports de cours et circonscrire leurs coûts qui peuvent être réclamés aux étudiants; octroyer un financement complémentaire, dans le cadre des allocations d’études, aux étudiants koteurs, etc.