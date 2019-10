Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 30 octobre

Un tricycle, some shine, un faux Jack Nicholson, des livreurs Uber, un clébard pas malin et même des chants traditionnels mongols: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 30 octobre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Doctor Sleep

Film d’horreur/Drame de Mike Flanagan. Avec Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Jacob Tremblay et Zahn McClarnon. Durée: 2 h 31.

Ce que ça raconte

Trente ans et des poussières après le drame d’Overlook, Danny affronte à nouveau ses démons et repart, shining à la main, à l’assaut d’une horde de vilains morts-vivants.

Ce qu’on en pense

Flanagan respecte davantage King que Kubrick. Et livre dès lors une adaptation ridicule de la suite de Shining. Un vrai massacre.

La critique complète

Sorry we missed you

Drame de Ken Loach. Avec Kris Hitchen et Debbie Honeywood. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Croyant gagner en liberté, Ricky se lance comme livreur indépendant. Rapidement, toute la famille découvre les mauvaises surprises de l’auto-entrepreneuriat moderne.

Ce qu’on en pense

Ken Loach creuse un peu plus le sillon qu’il a entamé en dénonçant les dérives de ce nouveau modèle économique. Un portrait social totalement actuel et d’autant plus tragique.

La critique complète

Mon chien stupide

Comédie dramatique d’Yvan Attal. Avec Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg. Durée: 1 h 45.

Ce que ça raconte

Pour Henri, tout est clair, ses quatre enfants sont la source de tous ses problèmes. L’arrivée de Stupide, un molosse puant, va l’aider à faire de la place dans sa vie et son foyer.

Ce qu’on en pense

Yvan Attal croque la crise de la cinquantaine avec un humour grinçant des plus délicieux. Une chronique émouvante et juste, adaptée d’un roman de John Fante.

La critique complète

Un monde plus grand

Drame de Fabienne Berthaud. Avec Cécile de France, Arieh Worthalter, Dashnyam Tserendarizav et Ludivine Sagnier. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Pour un reportage, Corine part en Mongolie au contact des éleveurs de chevaux. Lors d’une séance de chamanisme, elle apprend avec stupeur qu’elle a le pouvoir de communiquer avec les esprits.

Ce qu’on en pense

D’après l’histoire vraie de Corine Sombrun, ce drame questionne le monde de l’invisible, sans donner l’impression d’être perché. Une réflexion intéressante sur notre rapport au deuil et aux morts.

La critique complète