TC Nivelles - Quarante mois de prison ferme pour une escroquerie dans une agence bancaire

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi par défaut Jonatan L., déjà bien connu de la justice, à 40 mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 3.000 euros. L'homme a participé à des faits d'escroquerie qui ont fait perdre 25.000 euros à un couple de ressortissants canadiens, en visite dans le Brabant wallon en 2016. Le prévenu les avait emmenés dans une agence bancaire et leur avait montré le contenu d'un coffre-fort rempli de billets, pour les mettre en confiance. Ces billets étaient des faux. Il était payé par des tiers pour cette mise en scène.

Jonatan L., dont le casier judiciaire comporte six pages, a été décrit à l'audience où il n'a pas comparu comme un personnage au caractère asocial. Il a déjà été condamné pour une tentative d'escroquerie. Dans ce dossier, c'est une plainte du couple canadien qui a déclenché l'enquête. Ils ont expliqué qu'on leur avait promis une commission importante dans le cadre d'investissements dans une compagnie pétrolière.

Ils ont expliqué avoir été reçus dans une agence bancaire du Brabant wallon par un homme qui les a accueillis pour les emmener vers les coffres. Là, ils ont vu un coffre-fort rempli de billets de banque, ce qui les a mis en confiance sur l'opportunité de réaliser un affaire intéressante.

Les enquêteurs se sont procurés les images de vidéosurveillance de la banque, et ont reconnu Jonatan L. Interrogé, le prévenu a indiqué qu'il avait agi à la demande d'un tiers: son rôle consistait à accueillir dans l'agence des personnes qu'il ne connaissait pas et à leur montrer un coffre rempli de faux billets. Il devait recevoir plusieurs milliers d'euros pour cela, et avait aussi pour instruction de placer des cartons dans le coffre, pour que le contenu paraisse plus fourni.

Une fois la peine de 40 mois de prison ferme prononcée par défaut contre le prévenu mardi, le ministère public a demandé son arrestation immédiate. Le tribunal a cependant répondu négativement à cette demande.