«Bonjour l’Espagne, je reviens»: l’annonce surprenante de Zlatan Ibrahimovic

«Ibra» a encore surpris les internautes avec une vidéo très courte postée sur son compte Instagram.

«Bonjour l’Espagne. Devine quoi? Je reviens.» Le dernier message de Zlatan Ibrahimovic a laissé pantois plus d’un internaute.

Posté sur Instagram ce mardi après-midi, la vidéo de l’attaquant suédois fait en tout cas le buzz sur les réseaux sociaux. Reste à déterminer si le buteur, qui est passé par le Barça lors de la saison 2009-2010, a réellement annoncé son retour en Liga ou s’il s’agit surtout d’une nouvelle opération commerciale.

Libre de tout contrat à partir du 1er janvier 2020, Zlatan Ibrahimovic, qui évolue au LA Galaxy depuis 18 mois, assurait il y a peu encore n’avoir aucune idée de la suite qu’il allait donner à sa carrière. «Ce que je vais faire? Je ne sais pas. C’est encore trop tôt», avait-il déclaré la semaine passée après l’élimination de son équipe en demi-finale de la Conférence Ouest des play-off. «J’ai encore deux mois de contrat. On verra ce qu’il se passe. Ce n’est pas une histoire d’argent. Si je reste, ce sera bien pour la MLS (la D1 américaine, NDLR) car le monde entier la regardera. Si je pars, personne ne se souviendra de ce qu’est la MLS.»

Zlatan to La Liga confirmed?! 👀🇪🇸 pic.twitter.com/SBsKm6JMLA — ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2019

Très incertain, l’avenir de Zlatan Ibrahimovic pourrait en tout cas s’écrire en italien. Et pour cause, le buteur a lui-même évoqué un possible retour en Serie A lors d’un entretien accordé au quotidien «La Gazetta dello Sport».

«Mon contrat expire en décembre, mais je n’y pense pas: on va évaluer ça calmement avec ma famille, pouvait-on lire dans les colonnes du quotidien transalpin. Prendre ma retraite? On verra. Pour continuer, je dois trouver quelque chose de particulier qui puisse maintenir le feu en moi. Je ne retournerai pas à Malmö. L’Italie? Vous savez que c’est ma deuxième maison. J’ai passé un superbe moment à Los Angeles. Pour continuer, j’ai besoin de certaines motivations: ici ou ailleurs.» Et d’enchaîner, malgré tout, sur un possible retour en Italie. «Quelle que soit l’équipe, je veux me battre pour le maximum: si je reviens, c’est pour viser le Scudetto. Je ne veux pas qu’on me fasse confiance juste parce que je m’appelle Ibrahimovic. Je ne suis pas un animal de zoo que les gens vont voir: je peux toujours faire la différence.»

Toujours capable de mettre «une vingtaine de buts en Serie A», selon ses propres dires, Zlatan Ibrahimovic a même épinglé une équipe en particulier. «J’ai apprécié le dernier documentaire sur Maradona. Voir l’amour de cette ville pour lui me donnerait presque envie d’essayer une expérience à Naples: ce serait fantastique de reproduire ce que Diego a fait. Je ne dis pas que j’irai là-bas, la décision finale dépendra de divers aspects, mais c’est un endroit qui suscite l’enthousiasme: avec moi, San Paolo serait plein tous les dimanches. Et puis il y a Ancelotti, un grand monsieur.» Et si Dries Mertens voyait débarquer «Ibra» à ses côtés?