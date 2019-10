La naissance d’une vocation

Nos photographes immortalisent au quotidien vos exploits sportifs, mais pas seulement. On vous propose ainsi notre photo détournée de la semaine: une image sortie de son contexte et une petite histoire pour l’accompagner.

Il était une fois un juge de ligne qui, comme chaque dimanche, venait simplement faire son boulot. Arpentant une bande de terrain large d’à peine un mètre, ce brave homme multipliait les allers-retours. Et dans des conditions peu évidentes! La pluie qui s’est abattue sur notre région ces derniers jours n’a certainement pas aidé Michel (appelons-le comme cela) dans sa tâche. Si bien que ses chaussures se sont retrouvées scotchées dans la boue. Embourbé, le juge de touche ne pouvait plus suivre le jeu, si rapide de nos jours. Heureusement, des tribunes, notre pauvre Michel était suppléé par les supporters qui voyaient, même d’un angle impossible et à 70 mètres de la phase, le hors-jeu de l’attaquant. Alors, on dit merci qui? Merci la boue! Certains se sont ainsi peut-être découvert une vocation de juge de ligne ce week-end. Bien évidemment, tout ceci n’est que le fruit de notre imagination. À moins que…