Pendant quatre ans, elle écrit à son père d’adoption décédé... et reçoit une réponse

Depuis quatre ans, une jeune Américaine envoyait chaque jour un message au téléphone de son père d’adoption décédé, jusqu’au jour où elle a reçu une réponse inattendue.

Chastity Patterson a perdu son père d’adoption il y a quatre ans. Depuis, cette jeune Américaine avait pris l’habitude de lui envoyer un message chaque jour pour lui confier ses joies et ses tracas. Une façon symbolique de garder contact avec un être cher.

Jeudi dernier, à la veille du quatrième anniversaire de la mort de son père d’adoption, l’étudiante de 23 ans a envoyé un long message au vieux numéro de téléphone de son père où elle évoquait notamment sa réussite universitaire. «Hé papa, c’est moi. Demain, la journée sera rude», peut-on notamment lire dans une capture d’écran partagée par la jeune femme.

Ce à quoi Chastity ne s’attendait pas, c’est de recevoir une réponse. «Bonjour chérie, je ne suis pas ton père, mais je reçois tous tes messages depuis quatre ans. J’attends tes messages du matin et tes mises à jour nocturnes avec impatience. Mon nom est Brad et j’ai perdu ma fille dans un accident de voiture en août 2014 et tes messages m’ont gardé en vie. Quand tu m’envoies un texto, je sais que c’est un message de Dieu», écrit cet homme en deuil.

Tu es une femme extraordinaire et j’aimerais que ma fille soit devenue la femme que tu es.

Sans le savoir, la jeune femme a donc écrit à une autre personne en deuil. «Cela fait des années que je voulais vous envoyer un SMS, mais je ne voulais pas vous briser le cœur», a ajouté Brad, qui a ensuite fait l’éloge de Chastity: «Tu es une femme extraordinaire et j’aimerais que ma fille soit devenue la femme que tu es.»

Bouleversée, Chastity a partagé les captures d’écran de la conversation sur Facebook et la publication est devenue virale, accumulant plus de 295 000 partages. «J’envoie un message à mon père tous les jours pour lui dire comment se passe ma journée, depuis quatre ans. C’est le signe que tout va bien et que je peux le laisser reposer en paix», peut-on lire en légende du post.

Après que son témoignage ait ému de nombreux internautes, Chastity a tenu à préciser que Jason Ligons n’était pas son père biologique mais qu’il s’était occupé d’elle depuis son enfance. «Il n’a jamais manqué une danse à l’école ou un bal de promo. Il me parlait de mon attitude et je devais lui présenter mon petit ami (si on me permettait de sortir avec lui). Il se comporterait comme un père normal. Oui, Jason était mon père, mais c’était un modèle pour de nombreux enfants de notre ville», a-t-elle ajouté samedi.