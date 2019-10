Une victoire et un mariage: la Planche des Belles Filles sourit à Dylan Teuns

Comme un symbole, le cycliste belge a demandé sa compagne en mariage à la Planche des Belles Filles, là où il a remporté sa plus belle victoire professionnelle, en juillet, lors du Tour de France.

Le 11 juillet 2019. Pour sa 6e étape, le Tour de France arrive à la Planche des Belles Filles. Au sommet, un Belge s’impose et décroche la plus belle victoire professionnelle de sa carrière. Son nom? Dylan Teuns.

Un peu plus de trois mois plus tard, le cycliste retourne sur le lieu de ses exploits. Et cette fois encore, Dylan Teuns ne laisse pas s’échapper l’occasion de vivre un grand moment d’émotion puisqu’il demande en mariage sa compagne, qui accepte.

La suite, ce n’est que du bonheur pour les deux amoureux. Et une nouvelle victoire au sommet pour le jeune Belge.