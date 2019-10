«Anderlecht me voulait»: les révélations d’Eden Hazard

Invité de l’émission «Campo de Estrella» sur Real Madrid TV, Eden Hazard a évoqué son arrivée dans la capitale espagnole, ses ambitions professionnelles mais aussi les Bleus et les Mauves.

Si les supporters du Real Madrid attendent plus de lui, Eden Hazard continue d’attirer tous les regards en Espagne. À tel point qu’une émission lui a été entièrement consacrée. Une émission dans laquelle il parle de la Ligue des champions, de sa carrière internationale et… d’Anderlecht. Morceaux choisis.

«J’ai senti qu’ils me voulaient tous au Real»

Au Real Madrid depuis quelques mois, Eden Hazard confesse qu’il avait déjà fait son choix de rejoindre le club espagnol à l’été 2018.

«J’avais pris ma décision à la fin du Mondial, explique-t-il. J’ai parlé avec Florentino Perez et il m’a dit que l’on m’attendait au Real. Ensuite, j’en ai également parlé avec Luka Modric et j’ai senti qu’ils me voulaient tous au Real.»

«La Ligue des champions est importante»

Bien que les Merengues se cherchent toujours un peu, Eden Hazard reste confiant pour la suite de la saison. Et il a de l’ambition.

«Nous allons tout donner pour gagner la Ligue des champions, la Liga et la Coupe, assure-t-il. Nous devons lever au moins un titre à la fin de la saison, voire deux, trois ou quatre. Nous voulons gagner et j’espère donner le meilleur de moi-même pour y parvenir.» Quant à la Ligue des champions, le trophée européen qui lui manque? «Elle est importante. Le Real Madrid a remporté la C1 à de nombreuses reprises ces dernières années, même si je sais que ce sera difficile.»

«On a parlé de naturalisation française»

Les Diables rouges? Une évidence, selon Eden Hazard. Même si les Bleus ont tenté de l’attirer il y a quelques années. «On a parlé de naturalisation française quand j’étais à Lille (entre 2007 et 2012, NDLR). Mais je suis Belge et cela a toujours été clair pour moi. Je voulais jouer pour les Diables rouges.»

«Anderlecht me voulait quand j’avais 8 ou 9 ans»

Dernière info croustillante: le Diable rouge a failli rejoindre Anderlecht lorsqu’il était plus jeune. «Ils me voulaient quand j’avais 8 ou 9 ans, mais avec trois entraînements par semaine, c’était difficile de combiner le football avec l’école, se souvient-il. Alors j’ai dit non. À cet âge, la priorité pour mes parents était l’école, car ils ne savaient pas si je deviendrais professionnel.»