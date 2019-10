NBA: retrouvailles explosives entre Russell Westbrook et Oklahoma City

Pour ses retrouvailles avec son ancienne équipe d’Oklahoma-City, dont il a porté le maillot durant onze saisons, Russell Westbrook a joué un mauvais tour au Thunder, frôlant le triple-double pour permettre à Houston de s’imposer (116-112), lundi en NBA.

Auteur de 21 points, 12 rebonds et 9 passes décisives, il a été omniprésent sur le parquet des Rockets, ne faisant aucun sentiment face à son ancienne équipe. Sinon juste avant le coup d’envoi où Westbrook s’est approché du banc pour étreindre son ancien entraîneur Billy Donovan et taper dans les mains de ses ex-coéquipiers.

Une soirée quasiment parfaite en somme pour le MVP de la saison 2017, qui a toutefois raté un lancer franc dans les dernières secondes, au contraire de l’autre star des Rockets, James Harden qui en a marqué 21 sur 22, pour 40 points au total.

«Sur le terrain, il n’y pas d’amitié qui vaille. Spalding (le ballon), lui c’est mon ami. Et mes coéquipiers. C’est tout», a commenté après la rencontre le meneur qui vient de dépasser la légende Magic Johnson au nombre de triples-doubles réussis en carrière (139).

Golden State se reprend

Après deux claques reçues d’entrée de saison, le triple champion NBA (2015, 2017, 2018) Golden State a réagit pour son troisième match, remporté sur le parquet de New Orleans (134-123).

L’inquiétude était immense chez les fans des Warriors et même les joueurs eux-mêmes après s’être faits humilier contre les Los Angeles Clippers (141-122) à Oklahoma City (120-92).

Aussi, ce premier succès vient-il donner du baume au cœur à une équipe qui en a montré enfin sur le parquet, loin de l’apathie affichée la semaine passée, à l’image de son leader d’attaque Stephen Curry qui a reçu un coup de coude au niveau d’une narine en défendant sur Brandon Ingram au troisième quart-temps. Saignant légèrement du nez, la star des Warriors a inscrit 26 points (à 9 sur 17), délivré 11 passes et réussi 3 interceptions, et retrouvé le Draymond Green guerrier qui s’était égaré jusqu’ici. L’ailier a réussi un gros triple-double (16 pts, 17 rbds, 10 passes).

Face à des Pelicans privés jusqu’en décembre de leur rookie-star Zion Williamson et un peu plus affaiblis encore par l’absence de Jrue Holiday et Derrick Favors (genoux), tout fut loin d’être parfait pour Golden State, qui a encore encaissé trop de points. Mais c’est un premier pas de franchi.