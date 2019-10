Galapagos cesse le développement d'un médicament contre l'eczéma

(Belga) L'entreprise de biotechnologie belgo-néerlandaise Galapagos a décidé en accord avec son partenaire MorphoSys de cesser le programme de développement clinique du MOR106, un médicament contre l'eczéma, ont annoncé les sociétés dans un communiqué diffusé lundi soir.

En 2018, MorphoSys et Galapagos cédaient une licence exclusive à Norvartis pour un nouveau traitement de l'eczéma, mais l'efficacité du traitement n'a pas été prouvée. Les sociétés s'étaient mises d'accord pour développer conjointement des anticorps contre les maladies inflammatoires et le MOR106 se concentrait sur l'eczéma. Or des analyses internes dans la seconde phase de l'étude n'ont pas permis de démonter l'efficacité du traitement. (Belga)