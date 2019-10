Un chien, héros de l’assaut américain contre le chef de l’EI: «Il a fait un boulot merveilleux»

Donald Trump a publié lundi une photo du chien héros de l’assaut mené contre le chef du groupe État islamique qui a rendu «des services incroyables» mais dont le nom est tenu secret pour des raisons de sécurité.

L’animal a été «légèrement blessé» lors du raid et «se remet totalement», a assuré le plus haut gradé de l’armée américaine, le général Mark Milley, lors d’un point-presse.

Il a toutefois refusé de dévoiler le nom du chien, car celui-ci «est encore sur le théâtre d’opération».

Le général a indiqué ne pas vouloir «diffuser pour le moment de photos ou le nom du chien ou n’importe quoi d’autre pour protéger son identité».

Peu de temps après, Donald Trump a publié, sur Twitter, un cliché de l’animal, langue pendue et vêtu d’un harnais kaki.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw