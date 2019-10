Réduire les populations de sangliers en fonction des situations locales et éradiquer le sanglier là où il n’aurait jamais dû avoir sa place: ce sont les objectifs fixés au terme de la réunion qui s’est tenue lundi au cabinet du ministre Willy Borsus, compétent pour l’agriculture et la chasse, avec les représentants des chasseurs et le Département Nature et Forêt.