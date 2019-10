Franck Ribéry, qui a bousculé un arbitre assistant, suspendu trois matchs

l’ailier français de la Fiorentina a écopé de 20.000 euros d’amende et de trois matches de suspension.

Franck Ribéry (36 ans, 9 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) est littéralement sorti de ses gonds lorsque Ciro Immobile a fait craquer la Fiorentina en fin de match, 1-2, dimanche soir au Stade Artemio Franchi, alors que la phase était selon lui entachée par une faute du défenseur belge de la Lazio Rome Jordan Lukaku sur Riccardo Sottil. Il a même été jusqu’à pousser deux fois Matteo Passeri, un juge de ligne. La sanction n’a pas tardé. Lundi en fin de journée, l’ancien chouchou du Bayern a écopé de 20.000 euros d’amende et de trois rencontres de suspension.

Conscient de la gravité de son… inconscience, le Français, dont il faut reconnaître qu’il n’a pour ainsi dire jamais commis de geste violent au cours de sa très longue et très belle carrière, n’a pas manqué de s’excuser via son compte twitter.

«Désolé pour hier soir (dimanche, NDLR), a-t-il en effet écrit. «Je voudrais m’excuser auprès de mes partenaires, du coach et des supporters. Je demande aussi pardon à Monsieur Passeri, parce que j’étais très nerveux et déçu à la fin du match. J’espère qu’il pourra comprendre mon état d’esprit. J’aimerais toujours être sur le terrain et aider mes partenaires, parce que je suis venu ici à Florence pour cette ville et pour ce club. J’attends que la Fiorentina reçoive plus de considération, comme c’est le cas pour d’autres clubs, et la reconnaissance du grand travail que nous faisons chaque jour tous ensemble…»

Ribéry, comme ses équipiers, estimait en effet que l’arbitre de la rencontre, Marco Guida, ne pouvait pas valider le but d’Immobile sans avoir au préalable consulté l’assistance vidéo (VAR)..