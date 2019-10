Restructuration chez CP Bourg: les ouvriers sous le choc, les syndicats s’interrogent

La première réunion entre les syndicats et la direction de CP Bourg a eu lieu lundi après-midi, après l’annonce faite part les responsables de l’entreprise, vendredi, de leur intention de se séparer de 72 ouvriers et cinq employés.

Pratiquement toute la production sera supprimée et les syndicats estiment qu’elle partira vers un pays européen à coût salarial moindre. CP Bourg, qui produit des équipement pour l’impression, ne veut garder à Ottignies que l’assemblage, la validation, la recherche et développement, les commerciaux et l’expédition. Les ouvriers sont à leur poste de travail mais sous le choc et les syndicats s’interrogent.

«La situation est incompréhensible: on sort à peine d’une restructuration qui a touché environ 70 personnes. Elle avait été annoncée en septembre 2016 et le plan industriel et financier qui devait assurer la pérennité de l’usine a été mis en place à partir de janvier 2017. Et on nous ressert aujourd’hui les mêmes justifications, qui étaient déjà celles de 2016: un marché du papier en chute, les grands fabricants d’imprimante qui restructurent, un environnement très concurrentiel… Il n’y a rien de nouveau, on savait tout ça», affirme le secrétaire permanent CSC Metea, Lahoucine Ourhribel.

Nous nous demandons si la Sogepa, qui a mis de l’argent dans cette société, cautionne une délocalisation vers des pays à bas coût.

Les syndicats relèvent qu’un rapport de gestion fait au conseil d’administration en septembre 2019 n’évoquait pas de difficultés, et ils redoutent qu’un élément déclencheur non encore dévoilé soit la cause de l’annonce de cette restructuration. D’autant que d’après les syndicalistes, les bâtiments et les terrains ont été sortis l’an dernier de la SA CP Bourg pour être versés dans une société immobilière.

«Nous aurons beaucoup de questions à poser à la direction. On ne comprend pas non plus qu’on envisage de séparer la recherche et développement et la production, et nous nous demandons si la Sogepa, qui a mis de l’argent dans cette société, cautionne une délocalisation vers des pays à bas coût», complète Lahoucine Ourhribel.

Un calendrier de réunions entre direction de CP Bourg et syndicats, dans le cadre de la première phase de la loi Renault sur le licenciement collectif, a été convenu. La prochaine rencontre est prévue le 25 novembre.