VIDÉO | Mertens et Sabalenka surprises par Grönefeld et Schuurs pour leur début au Masters

Elise Mertens et Aryna Sabalenka ont loupé leur entrée en lice dans le Masters WTA (dur/14.000.000 dollars) de Shenzhen, lundi en Chine.

Les lauréates du dernier US Open, têtes de série N.1, se sont inclinées devant l’Allemande Anna-Lena Grönefeld et la Néerlandaise Demi Schuurs (N.8) sur le score de 7-5, 1-6 et 10/7 après 1h29 de jeu.

👏👏 @Annagroenefeld and Demi Schuurs defeat Sabalenka and Mertens in a dramatic tiebreak, 7-5, 1-6, 10-7, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/GTxGhSPwAz — WTA (@WTA) October 28, 2019

Après les trois longues parties du jour à Shenzhen, la paire belgo-biélorusse n’est montée sur le court que peu avant minuit heure locale. Sabalenka, lauréate dimanche du WTA Elite Trophy dimanche, le Masters B, n’a d’ailleurs pas bien entamé son match. Coupable d’inhabituelles imperfections, la Biélorusse s’est montrée frustrée par son niveau de jeu après avoir concédé deux rapides breaks.

C’est alors que Dmitry Tursunov, ancien joueur pro et coach de Sabalenka, est entré en scène pour remettre le duo sur de bons rails. Si Mertens et Sabalenka sont revenues au score dans la foulée, elles ont concédé un break à 5-5 et perdant ensuite la première manche.

Plus précises offensivement dans le deuxième set, elles ont forcé Groenefeld et Schuurs, ancienne partenaire de Mertens, à jouer un super tie break.

Contre une Schuurs impériale au filet, Sabalenka a signé deux dernières fautes directes synonymes de défaite. La Belge et sa partenaire ont pourtant gagné 8 points de plus que leur adversaire.

Mertens et Sabalenka devront encore défier la Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic ainsi que les Taïwanaise Latisha Chan et Chan Hao-ching. Lauréates de Roland-Garros, Babos et Mladenovic ont remporté lundi leur première rencontre.