Ulysse 31: bientôt une suite du dessin animé culte

Un nouvel avenir semble se dessiner pour Ulysse et Nono le petit robot, 38 ans après la diffusion du premier épisode de Ulysse 31. Internet

Ça bouge dans le monde de Ulysse 31, la série animée culte des années 80. Une suite devrait être bientôt annoncée.

Ulysse. Télémaque. Thémis. Nono le petit robot. 38 ans après la diffusion du premier épisode, les héros de Ulysse 31 habitent encore les souvenirs de millions de téléspectateurs.

En 26 chapitres de 26 minutes, la série animée s’est imposée comme un dessin animé culte.

«Originellement, la série était censée compter 52 épisodes», raconte Maroin Eluasti, auteur du livre Ulysse 31, l’histoire et les coulisses d’un dessin animé culte de notre enfance (éditions Huggin & Muninn). «Comme le compteur s’est arrêté à 26, il a longtemps été question d’une suite ou d’un film, mais les discussions n’ont jamais abouti.»

À en croire l’auteur et animateur, la situation est en passe changer. Radicalement.

«Les choses avancent», se réjouit Maroin Eluasti. «Les auteurs ont récupéré les droits et se mettent d’accord pour qu’ils soient à nouveaux disponibles, exploitables. Une suite? De belles choses seront bientôt annoncées. Ça prend un peu de temps car il y a beaucoup de parties impliquées. Il faut que tout le monde se mette d’accord.»

Tout récemment sorti, ce livre raconte la naissance de la série animée franco-japonaise Ulysse 31. -

Audacieux mariage de science-fiction et de mythologie grecque, Ulysse 31 a déjà surmonté des épreuves dès les prémisses du projet.

Dès son ébauche au début des années 80, la série imaginée par Jean Chalopin et Nina Wolmark est accueillie avec une certaine méfiance. En cause: la collaboration avec un studio japonais, chargé de l’animation.

«Tout ce que l’on connaissait à l’époque de l’animation japonaise, c’était Goldorak, considéré comme trop violent», explique Maroin Eluasti. «Le dessin animé était mal vu. FR3 a adhéré au projet malgré tout. Ulysse et l’œuvre d’Homère transposés dans le futur, c’était intéressant pour la chaîne, qui entendait ainsi cultiver sa fibre éducative. »

Thémis et Télémaque épaulent Ulysse dans ses aventures au cœur de l’Olympe. Internet

Aussi réussi soit le produit final, la collaboration entre les équipes françaises et japonaises s’est révélée souvent compliquée.

«Les disputes étaient permanentes. Des choses ne passaient pas, d’un côté comme de l’autre.» Exemple de point de discorde : la place de la femme dans l’intrigue.

«Pour le studio japonais, la femme devait toujours se trouver derrière les hommes. Elle ne pouvait jamais entreprendre d’action. Les auteurs français ont lutté pour corriger le tir, imposer leur vision. D’une manière plus générale, la philosophie du mythe d’Homère était incompréhensible pour les Japonais. Ils peinaient à comprendre les scénarios.»

Mis à par les quatre héros, tout le reste de l’équipage de l’Odysseus a été plongé en léthargie par Zeuss. Internet

Malgré les difficultés rencontrées, le premier épisode dévoilé au salon professionnel MIPTV fait un tabac. La diffusion sur FR3 dès le 3 octobre 1981 rencontre le même succès.

«FR3 a simplement dit bravo aux créateurs, les professionnels ont réservé une ovation à Ulysse 31, le grand public a directement répondu présent», récapitule Maroin Eluasti. «Le succès ne s’est jamais essoufflé au fil des années, que ce soit via les rediffusions TV, les produits dérivés, les DVD…»

Le look d’Ulysse…

Barbe et cheveux roux, visage allongé. Il suffit de comparer les photos d’Ulysse et de son co-créateur Jean Chalopin pour comprendre la source d’inspiration du look du héros.

La filiation entre le co-créateur Jean Chalopin et son héros est évidente. Internet

… et celui du vaisseau

La silhouette de l’Odysseus, le vaisseau d’Ulysse et ses amis, épouse parfaitement celle du logo de FR3 de l’époque.