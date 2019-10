Karim Belhocine avant Ostende – Charleroi: «La confiance ne doit pas nous desservir»

Les Zèbres, qui restent sur un 6/6, se déplacent à Ostende ce mardi (20h30) dans le cadre de la 13e journée de championnat.

Trois jours après une victoire contre Mouscron (1-0) qui lui a permis de se rapprocher du Top 6, Charleroi se déplace à Ostende ce mardi (20h30). Les Côtiers n’ont plus gagné depuis le 24 août mais Karim Belhocine reste prudent. «La victoire aide à beaucoup de choses, c’est vrai, mais il faut se méfier de l’abus de confiance, dit-il. La confiance doit nous servir, pas nous desservir. Il sera important de bien récupérer et de donner autant, si pas plus, que samedi.»

Concernant son groupe, le coach carolo dispose de tous ses joueurs sauf Niane, blessé.

La sélection: Penneteau; Busi, Diagne, Dessoleil, Nurio; Diandy, Ilaimaharitra; Gholizadeh, Morioka, Bruno; Nicholson - Descamps, Imbrechts, Marinos, Willems, Hendrickx, Nkuba, Fall, Henen, Rezaei. Absents: Niane (blessé), Mandanda, Zajkov, Saglik, Keïta, Delfi, Tsadjout (choix).