VIDÉOS | Masters WTA: Svitolina entame la défense de son titre par une victoire, Halep mate Andreescu

Elina Svitolina (WTA 8) a battu Karolina Pliskova (WTA 2) dans le premier match du groupe mauve du Masters WTA disputé à Shenzhen, lundi en Chine. L’Ukrainienne, tenante du titre, s’est imposée 7-6 (12), 6-4 après 1h55 de jeu.

C’était le 9e duel sur le circuit entre les deux joueuses. Si Svitolina a perdu les cinq premiers, la droitière d’Odessa a remporté les trois suivants, dont le dernier remonte à Singapour lors du Masters 2018.

Après un break de chaque côté, le gain du premier set s’est joué au jeu décisif. Tout aussi serré, le tie-break a vu les deux joueuses se rendre coup pour coup. Sur sa septième balle de set, Svitolina a profité d’une faute directe en revers de son adversaire pour faire la course en tête.

Svitolina a continué sur sa lancée, prenant d’entrée la mise en jeu de Pliskova. Malgré les conseils tactiques de Conchita Martinez, lauréate de Wimbledon 1994 et coach de la Tchèque depuis 2018, Pliskova s’est montrée trop irrégulière, commettant pas moins de 42 fautes directes, contre 16 pour Svitolina. L’Ukrainienne en a profité pour remporter une sixième victoire de rang au Masters après les cinq engrangées en 2018.

Halep sauve une balle de match avant de s’imposer

Simona Halep a battu la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 4), lauréate de l’US Open, dans le deuxième match du groupe mauve du Masters WTA disputé à Shenzhen, lundi en Chine. La Roumaine, 5e mondiale, s’est imposée 3-6, 7-6 (6), 6-3 après 2h30 d’une âpre bataille.

