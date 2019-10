6 applications pour être moins accro à son GSM

Les 6 applications en question:

– Unlock Clock : l’application compte le nombre de fois où on déverrouille son smartphone. Le but? Se fixer une limite à ne pas dépasser

– Post Box: interrompt le flux continu des notifications pour vous éviter d’être tenté de jeter un œil à votre téléphone toutes les 5 secondes.

– We Flip: les participants ne doivent pas toucher leur smartphone, sans quoi le jeu s’’interrompt.

– Desert Island: choisir ses applications préférées et n’utiliser que celles-là pendant une journée sans être tenté par d’autres applications.

– Morph: organise vos applications en différentes catégories, «Loisirs», «Travail», etc...

– Paper Phone: l’application la plus louphoque qui vous propose de choisir les fonctionnalités que vous appréciez le plus sur votre smartphone, pour ensuite vous imprimer un téléphone en papier de sorte que vous n’ayez plus besoin de consulter votre GSM.