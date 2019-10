La Province de Luxembourg et Namur sont les plus touchées par les accidents de gibiers

En Belgique, la population de sangliers a presque triplé en 30 ans, ce qui explique quelque peu l’augmentation du nombre d’accidents de gibiers dans le sud du pays.

L’évolution du nombre d’accidents et de victimes d’accidents avec animal est assez chaotique mais globalement à la baisse depuis 10 ans comme nous le rapporte l’agence wallonne pour la sécurité routière. Après un record à la baisse en 2017, on observe néanmoins une augmentation du nombre d’accidents corporels et de victimes en 2018. Les accidents avec animal coûtent la vie au maximum à trois personnes par an. Il y a eu 1 tué en 2018. Dans l’absolu, le nombre d’accidents corporels dus aux animaux reste réduit. Ces accidents ne représentent que de 0,3 à 0,4% de l’ensemble des accidents corporels et ne constituent donc pas une cause majeure d’accident.

Le nombre d’accidents avec animal est globalement à la baisse sur les 10 dernières années. -

Les provinces de Namur et Luxembourg les plus touchées par les accidents avec animaux

Sur base de données chiffrées allant de 2009 à 2018, il en ressort que c’est en province de Namur et Luxembourg que près de la moitié des accidents avec animal s’y produisent alors que seulement le quart des accidents corporels de tout type s’y produisent. Ce résultat est loin d’être étonnant quand on sait que ce sont deux des provinces les plus rurales et boisées de notre royaume. À titre d’exemple, la province du Luxembourg, avec 446 350 ha, compte 43% de l’étendue forestière totale de la Wallonie (1 689 850 ha).

La Province de Luxembourg et de Namur représentent la moitié des accidents avec animal. -

Ces accidents avec animaux se produisent plus particulièrement en saison automnale, saison de chasse des cervidés et du sanglier, où l’on n’est plus susceptible de croiser des animaux qui franchissent les routes afin d’échapper aux chasseurs.

Plus d’accidents la nuit et le week-end

On remarque que les accidents avec animaux sont plus fréquents la nuit et légèrement plus fréquent le week-end que l’ensemble des accidents. La première constatation peut sans doute être expliquée par le comportement des animaux. Les cerfs sont des animaux crépusculaires et nocturnes. Les sangliers sont aussi plus actifs la nuit.

Le comportement de l’automobiliste est également un facteur qui peut être pris en compte: les excès de vitesse empêchent d’être attentif à ce qui se passe et entraîne un risque accru de perte de contrôle du véhicule en cas de manœuvre d’évitement d’un gibier.

Le fait qu’il y ait aussi légèrement plus d’accidents le week-end peut s’expliquer par l’attrait touristique de nombreux endroits au sud du pays, ainsi que les familles qui se déplacent dans le cadre de sorties ludiques. Tout cela engendre donc une augmentation du risque d’être confronté à un animal les weekends par rapport à la semaine.

Le principal est donc de réduire sa vitesse en zone forestière et d’être vigilant aussi bien le matin que le soir, quand la visibilité est réduite.