La star de NBA LeBron James et sa famille se retrouvent à la rue à cause des feux qui ravagent la Californie

LeBron James et sa famille ont été contraints d’évacuer leur domicile en pleine nuit et de trouver refuge dans un endroit plus sûr.

Quelques heures après la victoire face aux Hornets, la star des Lakers LeBron James a posté un tweet dans lequel il annonce avoir été contraint de quitter son domicile suite aux feux qui ravagent actuellement une partie des États-Unis et, notamment, de la Californie.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾??? — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

«Ces feux ne sont pas une plaisanterie. Nous avons dû évacuer et cherchons, pour l’instant sans réussite, des chambres pour la nuit».

Il est vrai que de nombreuses personnes se retrouvent à l’heure actuelle sans logement dans cette région de la Californie, après avoir été contraintes par les autorités de quitter les lieux, afin d’éviter tout risque de se retrouver pris au piège par les flammes.

Si la maison de LeBron James, achetée en janvier dernier pour 23 millions de dollars, n’a pas été touchée par les incendies jusqu’ici, ce coup du sort pour la star de L.A. aura au moins le mérite d’attirer l’attention de l’opinion sur un drame qui touche actuellement des dizaines de milliers de Californiens.

En fin de compte, le basketteur et sa famille ont trouvé refuge, celui-ci remerciant au passage les soldats du feu.

Finally found a place to accommodate us! Crazy night man! — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019