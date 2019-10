Le best of foot local: l’arbitre garde son short, ciseau en lucarne, patate des 40 mètres, de l’or en tribune

L’homme en noir sur cette photo porte un short et compte bien le garder… ÉdA

Un but d’anthologie? Un résultat historique? Une anecdote insolite? Chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

Le tour des régions du foot local promet toujours son lot de surprises. Cette semaine ne déroge pas à la règle avec pas mal d’actions qui valent le détour.

1. Une championne du monde à Virton

Pour assister à la victoire des Gaumais contre Roulers, le stade Yvan Georges a vu du monde peupler ses gradins. Avec, notamment, une championne du monde au menu: la gymnaste Nina Derwael était en effet présente samedi soir à Virton (D1B) pour encourager son compagnon Siemen Voet. En vain puisque l’équipe de son cher et tendre s’est inclinée 3-2.

2. L’arbitre refuse de «baisser son short»

Rififi à Gouvy (P1 Luxembourg) où La Roche s’est montré furieux envers l’arbitre de la rencontre (2-1). Mais si ceux-ci se refusent généralement à tout commentaire, Monsieur Assenmaker, lui, ne mâchait pas ses mots: «S’il y a de moins en moins d’arbitres dans notre province, c’est à cause de personnages comme l’entraîneur de La Roche. Son exclusion est justifiée: je ne vais quand même pas baisser mon short et me laisser injurier sans répondre à ses provocations! Son comportement est inqualifiable.»

3. Histoire d’y mettre la forme…

Pour planter le 0-3 de Malmundaria B (P4 Liège) à Stavelot B (1-3), Martin Dehez s’est fait plaisir. Récupérant un ballon dévié par le keeper adverse, le joueur de Malmedy ne s’est pas contenté de l’ajuster d’une «bête» volée: il y a mis la forme en exécutant un petit ciseau envoyant le cuir en pleine lucarne. Tranquille…

4. Un point arraché qui s’envole

La joie était belle à voir: en égalisant pour Saint-Léger (P1 Luxembourg) d’une très belle volée à l’entame du temps additionnel, Erdeljan pensait avoir de la sorte arraché le point du nul à Ethe. Mais c’était sans compter la réaction tonitruante des locaux qui, via Masson dans la minute suivante, ont rapidement remis les choses en place (2-1)...

5. Une patate pour un but extraordinaire

S’il l’avait inscrit sur les pelouses de D1, la vidéo de son but aurait fait le tour des réseaux sociaux. Lors de la réception de Halthier (P3 Luxembourg), l’attaquant de Harre-Manhay Robin Henricot a envoyé une véritable patate dans l’angle des 40 mètres (3-0). Une frappe de toute beauté à faire rêver les gamins qui bordaient le modeste terrain.

6. Une question de précision

Le leader de P1 liégeoise La Calamine s’est pris les pieds dans le tapis à Rechain (1-0). La faute notamment à un manque de précision lors du penalty obtenu mais raté par Aksu. Dans l’autre sens, de la précision, Ernst en a fait preuve pour tromper, lui aussi sur penalty, le gardien calaminois. Tout ça pour un succès étriqué où les penaltys auront joué un rôle prépondérant…

7. Deux phases litigieuses pour un changement de leader

En P1 hennuyère, deux phases litigieuses ont scellé le sort du match au sommet tombé dans l’escarcelle de Binche, qui recevait le désormais ex-leader Monceau (2-1). «L’arbitre a sifflé pour le public présent», regrattait ainsi l’entraîneur moncellois, Michel Dufour, lequel se montrait toutefois réaliste: «Cela ne change rien au fait que nous ayons pris l’eau avant le repos.»

8. La loi des séries

On vous l’avait rapporté voici quelques semaines: le CS Burdinne s’était enfilé 30 succès consécutifs avec, au beau milieu de toute cette réussite, un titre de champion en P4 liégeoise. Mais depuis, ça déchante en bord de la Burdinale: après deux partages, voici que les Hesbignons ont subi leur première défaite depuis des mois (2-0 à Ouffet). Soit trois matches consécutifs sans victoire. Du coup, Burdinne n’est plus leader.

9. Toucher du bois ne porte pas toujours bonheur

On en connaît qui ont dû se coucher non sans une sacrée dose de frustration dimanche soir: malgré le fait d’avoir touché quatre fois le cadre adverse, les joueurs de Rhisnes (P1 Namur) sont rentrés bredouille de leur déplacement à Loyers (1-0). Dur…

